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Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, “Mısır tarafı Bassam Al-Saadi’nin bir hafta içinde serbest bırakılması için çalışma sözü verdi” ifadelerini kullanarak, “Bassam Al-Saadi’nin serbest bırakılması gibi bir şart koyduk ve düşman h
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: "Hedefimiz, bu enflasyona fakiri fukarayı emekliyi ve dar gelirliyi ezdirmemek"
İsrail ve Filistin arasında 3 gündür devam eden saldırıların ardından taraflar arasındaki ateşkes başladı.
İsrail ve Filistin arasında 3 gündür devam eden saldırıların ardından taraflar arasındaki ateşkes başladı.
Asayiş 07.08.2022, 23:33
İsrail ve Filistin arasında 3 gündür devam eden saldırıların ardından taraflar arasındaki ateşkes başladı.