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İsrail vatandaşlarına yönelik eylem ve suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İran uyruklu 8 şüpheliden 7’si tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İsrail vatandaşlarına yönelik eylem ve suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İran uyruklu 8 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 22.07.2022, 09:22 22.07.2022, 09:34
İsrail vatandaşlarına yönelik eylem ve suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İran uyruklu 8 şüpheliden 7’si tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İsrail vatandaşlarına yönelik eylem ve suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İran uyruklu 8 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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