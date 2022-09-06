İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldı
Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığını bildirdi. İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez havalimanını hedef almış oldu.
Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığını bildirdi. İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez havalimanını hedef almış oldu.
İsrail, bir hafta içinde ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldı. Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığını bildirerek, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerini durdurduğunu ve birçoğunu imha ettiğini aktardı.
Saldırıda henüz herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.
Öte yandan İsrail, 31 Ağustos’ta akşam saatlerinde Halep Uluslararası Havalimanı ve ardından başkent Şam’ın güneydoğusuna hava saldırısı düzenlemişti. Saldırılarda maddi hasar meydana geldiği bildirilmişti.
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