banner528

banner549

banner547

Son Dakika
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'

İsrail sivil yerleşim noktalarını vurmaya devam ediyor

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Şeyh Aclin bölgesini vurdu. Dünden beri devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Asayiş 06.08.2022, 14:12
İsrail sivil yerleşim noktalarını vurmaya devam ediyor

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Şeyh Aclin bölgesini vurdu. Dünden beri devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

İsrail, dün Gazze Şeridi’nde başlattığı "Şafak Vakti" operasyonunun 2’nci gününde sivil yerleşim noktalarını hedef almaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze’nin güneyinde bulunan Şeyh Aclin bölgesine hava saldırısı düzenledi. İbrahim Hamdan Shamlakh’a ait 3 katlı bir binanın vurulduğu saldırıda şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

Can kaybı artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail tarafından dün başlatılan saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da buluduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi de yaralandı. Öte yandan, İsrail ordusu, Batı Şeria’da 19’u İslami Cihat Örgütü mensubu toplam 20 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü’nün artan saldırı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi’nin vurulduğunu duyurmuştu.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu