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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’ni vurdu

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi.

Asayiş 24.08.2021, 00:07
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’ni vurdu

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında Filistin direniş gruplarına ait bir mevzi ile Gazze’nin doğusundaki Al-Zaytoun Mahallesi’nde bir tarım arazisinin hedef alındığı belirtildi. Saldırıda yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, İsrail medyası, hava saldırılarının Gazze’den İsrail’e yangın çıkaran balonların fırlatılmasına yanıt olarak düzenlendiğini ifade etti.

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