İsrail polisi protestoculara yeniden müdahale etti
İSRAİL'DE BAŞBAKAN BİNYAMİN NETANYAHU’NUN İSTİFA ETMESİ İÇİN DEVAM EDEN GÖSTERİLERE YENİDEN MÜDAHALE EDEN POLİS, 9 PROTESTOCUYU GÖZALTINA ALDI.
İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifa etmesi için devam eden gösterilere yeniden müdahale eden polis, 9 protestocuyu gözaltına aldı.
İsrail’de hükümetin yeni tip korona virüsle mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifa etmesi için gösteriler devam ederken, polis Kudüs’teki başbakanlık konutu önünde düzenlenen gösteriye yeniden müdahale etti. Yaklaşık 5 bin İsrailli, Netanyahu’yu protesto etmek için başbakanlık konutu önünde toplandı. Protestocular, yolsuzlukla suçlanan Netanyahu’yu artık istemediklerini vurgulayarak, Netanyahu’nun istifasını istedi. Gösteride başbakanlık konutu çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, protestoculara tazyikli su ile müdahale etti. Yerel kaynaklar, polisin müdahalesinde 9 protestocunun gözaltına alındığını aktardı. Öte yandan, İsrail’in farklı bölgelerinde bir aydan fazla süredir Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor. Polis, gösterilere müdahale ederek onlarca kişiyi gözaltına almıştı.
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