banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!

İsrail polisi Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişini engelledi

İsrail polisi, cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen Batı Şeria’dan gelen Filistinlileri engelledi.

Asayiş 01.10.2021, 14:31
İsrail polisi Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişini engelledi

İsrail polisi, cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen Batı Şeria’dan gelen Filistinlileri engelledi.

Yüzlerce Filistinli, İsrail işgali altındaki Kudüs’ün yanı sıra Batı Şeria’dan da cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya akın etti. İsrail polisi ise, cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya giriş yapmak isteyen Filistinlileri engelledi. Şam Kapısı, Hutta Kapısı ve Esbât Kapısı önünde kontrol noktaları oluşturan İsrail askerleri, Batı Şeria’dan gelen Filistinlilerin Mecid-i Aksa’ya girmelerine izin vermedi. Kudüs’te yaşayan Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişine ise yapılan kontrollerin ardından izin verildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P