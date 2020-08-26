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İsrail ordusu, İsrail Lübnan sınırında aydınlatma fişekleri ve fosfor bombaları attı
İSRAİL ORDUSU, İSRAİL LÜBNAN SINIRINDA AYDINLATMA FİŞEKLERİ VE FOSFOR BOMBALARI ATTI
Asayiş 26.08.2020, 01:37
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İsrail ordusu, İsrail Lübnan sınırında sızma girişimi bahanesiyle bölgede aydınlatma fişekleri ve fosfor bombaları attı.
İsrail ordusu, İsrail Lübnan sınırında sızma girişimi bahanesiyle bölgede aydınlatma fişekleri ve fosfor bombaları attı. Ordu ayrıca, Lübnan sınır hattından ateş açıldığı duyururken, bölgedeki halka evlerinde kalmaları ve sokağa çıkmama uyarısında bulundu. İsrail medyası, olayın Başbakan Netanyahu yakın bir bölgede bulunduğu sırada gerçekleştiğini aktardı.
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