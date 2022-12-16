İsrail, öldürdüğü 2 Filistinlinin cenazesini 73 gün sonra teslim etti

İsrailli yetkililer, ekim ayı başında İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen 2 Filistinlinin cenazesini 73 gün sonra ailelerine teslim etti.

İsrail, geçtiğimiz ekim ayında İsrail ordusu tarafından vurularak hayatını kaybeden Salameh Sharay ile Khaled Anbar isimli iki Filistinlinin cenazelerini 73 gün sonra ailelerine teslim etti. Filistin Sivil İşler Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Şehit edilen Salameh Sharay ile Khaled Anbar’in cenazeleri teslim alınarak Ramallah’taki Filistin Tıp Kompleksi’ne götürüldü" denildi.

İsrail güçleri, 3 Ekim’de Ramallah’ın kuzeyindeki Al-Jalazon Mülteci Kampı yakınında düzenlediği baskında 2 Filistinliyi öldürmüş, 1 Filistinliyi de yaralamıştı.

Hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazeleri yarın düzenlenecek törenle defnedilecek.