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İsrail, Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldı
İsrail’in Suriye’nin Halep kentinde bulunan Halep Uluslararası Havalimanı’na hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Asayiş 31.08.2022, 21:39
İsrail’in Suriye’nin Halep kentinde bulunan Halep Uluslararası Havalimanı’na hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Suriye devlet ajansı SANA, İsrail’in Suriye’nin Halep kentinde bulunan Halep Uluslararası Havalimanı’na hava saldırısı düzenlediği bildirdi. Haberde, saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiği ifade edilerek, saldırı hakkında daha fazla detay verilmedi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, hava saldırılarında İran destekli milislerin bölgedeki mevzilerinin ve mühimmat depolarını hedef alındığını öne sürdü.
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