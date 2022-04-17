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İsrail güçlerinin saldırıları sonrası Mescid-i Aksa’da temizlik yapıldı
İşgal altındaki Kudüs’te İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği saldırılar sonrası bir araya gelen Filistinliler, Mescid-i Aksa’nın avlusunu temizledi.
Asayiş 17.04.2022, 13:54
İşgal altındaki Kudüs’te İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği saldırılar sonrası bir araya gelen Filistinliler, Mescid-i Aksa’nın avlusunu temizledi.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya düzenlediği saldırıların ardından toplanan Filistinliler, Mescid-i Aksa’da temizlik yaptı. Özellikle Mescid-i Aksa’nın avlusunu temizleyen Filistinliler, çatışma izlerini sildi. Yerel kaynaklar, Mescid-i Aksa’nın kapılarının yeniden ibadete açıldığını belirtti.
İsrail güçlerinin dün Mescid-i Aksa’ya düzenlediği saldırılarda 5’i ağır olmak üzere 17 Filistinli yaralanmıştı.