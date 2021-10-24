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İsrail güçlerinden hapishanelerdeki Filistinlilere destek yürüyüşüne sert müdahale

İsrail güçleri, hapishanelerdeki mahkumlara destek olmak için El-Halil’de yürüyüş yapan Filistinlilere gaz ve gerçek mermilerle müdahalede bulundu.

Asayiş 24.10.2021, 17:17 24.10.2021, 18:33
İsrail güçlerinden hapishanelerdeki Filistinlilere destek yürüyüşüne sert müdahale

İsrail güçleri, hapishanelerdeki mahkumlara destek olmak için El-Halil’de yürüyüş yapan Filistinlilere gaz ve gerçek mermilerle müdahalede bulundu.

Filistin’in El-Halil kentinde Filistinliler, hapishanelerde açlık grevinde olan mahkumlara destek vermek amacıyla bugün yürüyüş düzenledi. İsrail güçleri, Filistinlilere sert müdahalelerde bulunurken gaz ve gerçek mermi kullandı. Gazdan etkilenen onlarca kişiye sağlık görevlileri müdahale etti. Sağlık ekipleri çok sayıda yaralının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtirken, yaralı sayısının henüz netlik kazanmadığı açıklandı.

Olay yerinde bulunanlar, idari tutukluluğu reddederek açlık grevinde olan 6 kişinin serbest bırakılması için gerçekleştirilen yürüyüşün El-Halil’in merkezinden üniversite öğrencilerinin katılımıyla ana girişe doğru sürdüğünü söyledi. Yürüyüşte Filistin bayrakları taşınırken, İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

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