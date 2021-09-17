banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Aylık 750 bin TL alacak!
Aylık 750 bin TL alacak!

İsrail güçlerinden Filistinlere sert müdahale: 5 yaralı

İsrail güçleri, Batı Şeria’nın El Halil kentinde Yahudi yerleşimlerini protesto etmek için gösteri düzenleyen Filistinlilere göz yaşartıcı gazla ve plastik mermilerle müdahale etti. İsrail güçlerinin sert müdahalesi sonucu 5 Filistinli yaralandı.

Asayiş 17.09.2021, 16:24
İsrail güçlerinden Filistinlere sert müdahale: 5 yaralı

İsrail güçleri, Batı Şeria’nın El Halil kentinde Yahudi yerleşimlerini protesto etmek için gösteri düzenleyen Filistinlilere göz yaşartıcı gazla ve plastik mermilerle müdahale etti. İsrail güçlerinin sert müdahalesi sonucu 5 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, Batı Şeria’da yer alan El Halil kentinin Masafer Yatta bölgesinde Yahudi yerleşimlerini protesto etmek için gösteri düzenledi. Gösteriye katılan Filistinliler, İsraillilerin yerleşim yeri ’Avigai’ yakınlarındaki Filistinli bir aileye su ulaştırmaya çalıştı. Filistin bayrakları açan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı. İsrail güçleri ise göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale ederek bölgeyi giriş ve çıkışa kapatırken, sert müdahale sonucu 5 Filistinli yaralandı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0