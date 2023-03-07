İsrail güçlerinden Cenin Mülteci Kampı’na baskın: 6 ölü, 11 yaralı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında 6 Filistinli hayatını kaybetti, 11 Filistinli de yaralandı.

İsrail güçlerinin, baskınları devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na İsrail güçleri tarafından düzenlenen baskında, 6 Filistinli hayatını kaybetti, 11 Filistinli de yaralandı. İsrail güçlerinin Cenin Kampı’ndaki bir evi füzeyle hedef aldığı ifade edilirken, baskın sırasında İsrail’e ait 2 dron ise Filistinliler tarafından vurularak düşürüldü. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralı Filistinlilerden 7’sinin Cenin Devlet Hastanesi’ne, 4’ünün ise Cenin’deki İbn Sina Hastanesi’ne nakledildiği aktarıldı. Açıklamada, yaralıların çoğunun gerçek mermi ile yaralandığı belirtildi.