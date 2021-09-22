banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
iPhone, depresyon ölçecek!
iPhone, depresyon ölçecek!
Kılıçdaroğlu’ndan kalpaklı poz
Kılıçdaroğlu’ndan kalpaklı poz
Veyis Ateş'ten aylar sonra açıklama
Veyis Ateş'ten aylar sonra açıklama
Hastasından para alırken yakalanan Prof. tutuklandı!
Hastasından para alırken yakalanan Prof. tutuklandı!

İsrail güçleri, Yahudi baskını için El Halil kent merkezini kapattı

İsrail güçleri, Yahudi yerleşimcilerin arkeolojik bir alana baskın yapmaları için işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kent merkezini girişlere kapattı.

Asayiş 22.09.2021, 17:27
İsrail güçleri, Yahudi baskını için El Halil kent merkezini kapattı

İsrail güçleri, Yahudi yerleşimcilerin arkeolojik bir alana baskın yapmaları için işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kent merkezini girişlere kapattı.

İsrail güçleri, arkeolojik bir alana girecek Yahudi yerleşimcilere koruma sağlamak için El Halil kentinin merkezindeki Bab al-Zawiya bölgesine baskın düzenledi. Şehir merkezine giden "Beersheba" yolunu kapatan İsrail güçleri, bölgeyi tahliye ederek esnafı dükkanlarını kapatmaya zorladı. İnsan Hakları Savunucuları Derneği aktivisti Imad Abu Shamsiya yaptığı açıklamada, El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii’nin de kapatıldığını ve caminin Talmudik ayinler için Yahudi yerleşimcilere açıldığını belirtti.

İsrail güçleri, dün de Sukot Bayramı gerekçesiyle Harem-i İbrahim Camii’ni Cuma gece yarısına kadar kapattığını duyurmuştu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0