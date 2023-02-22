İsrail güçleri, Nablus’ta 3 Filistinliyi öldürdü

İsral güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Nablus şehrinde düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Nablus şehrine baskın düzenledi. Yetkililer, İsrail askerlerinin iş saatinde Nablus şehrine baskın düzenlediğini ve öğrenciler okullarındayken bir evin etrafını sararak ateş açtığını söyledi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı bildirilirken, İsrail askerlerinin, ambulansların şehre ulaşmasını ve yaralıların tahliye edilmesini engelledikleri belirtildi.