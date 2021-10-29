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İsrail güçleri Kudüs’teki Yusufiye Mezarlığı’na girişleri kapattı

İsrail güçleri, Kudüs’te bulunan Yusufiye Mezarlığı’nı ziyaret etmek isteyen Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale ederek, mezarlık girişleri kapattı.

Asayiş 29.10.2021, 16:50
İsrail güçleri Kudüs’teki Yusufiye Mezarlığı’na girişleri kapattı

İsrail güçleri, Kudüs’te bulunan Yusufiye Mezarlığı’nı ziyaret etmek isteyen Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale ederek, mezarlık girişleri kapattı.

İsrail, işgal altındaki Kudüs’te yer alan ve Mescid-i Aksa’nın bitişiğinde bulunan Müslüman Yusufiye Mezarlığı’nda Cuma namazı sonrası kabir ziyareti yapmak isteyen Müslümanların mezarlığa girişini engelledi. Direnen Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı. İsrail güçlerinin, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanılarak yaptığı müdahaleler sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İsrail, park yapmak amacıyla işgal altındaki Kudüs’te yer alan ve Mescid-i Aksa’nın bitişiğinde bulunan Müslüman Yusufiye Mezarlığı’nda yıkım çalışmalarına yeniden başlamıştı. İsrail mahkemesinin kararı sonrası İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri İsrail güçleri koruması eşliğinde iş makineleriyle Yusufiye Mezarlığı’na gelmişti. Ekipler Filistinli, Iraklı ve Ürdünlülerin bulunduğu mezarları tahrip etmişti. İsrail güçleri, ekiplerin yıkım çalışmalarını durdurmaya çalışan Filistinlilere de müdahale etmişti. İsrail mahkemesi, geçtiğimiz haftalarda Kudüs’teki İslami Vakıflar İdaresine bağlı İslami Kabristanların Korunması Komitesi’nin Yusufiye Mezarlığı’ndaki yıkımın durdurulması amacıyla yaptığı başvuruyu reddetmişti. Mezarlığın tahrip edilmesini protesto eden Filistinlilerden 2 kişi de gözaltına alınmıştı.

Yusufiye Mezarlığı

Kudüs’ün en eski mezarlıklarından olan Yusufiye Mezarlığı, Kudüs’te yüzyıllara tanıklık etmesi ve bölgede yaşamış Müslüman toplumların da izlerini taşıyor olması nedeniyle önemli bir konuma sahiptir.

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