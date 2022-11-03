Son Dakika
İsrail güçleri Kudüs yakınlarında bir Filistinliyi öldürdü
İsrail güçlerinin Kudüs’ün kuzeybatısındaki Beit Duqqu köyünde açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.
Asayiş 03.11.2022, 11:34
İsrail güçlerinin Kudüs’ün kuzeybatısındaki Beit Duqqu köyünde açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail güçlerinin Kudüs’ün kuzeybatısındaki Beit Duqqu köyünde açtığı ateşte 1 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Kudüs’ün kuzeybatısındaki Beit Duqqu köyünde açtığı ateşte kalbine mermi isabet eden 42 yaşındaki Daoud Rayyan’ın hayatını kaybettiği bildirildi.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre İsrail askerleri köye baskın düzenledi ve Ramallah kentinde "araçla ezme" girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinlinin evi arandı.