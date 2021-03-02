İsrail güçleri Filistinlilere ait 3 evi yıktı

İsrail güçlerinin, El Halil kentinde Filistinlilere ait 3 evi yıkması sonucu 24 Filistinli evsiz kaldı.

İsrail güçleri tarafından Batı Şeria’da bulunan El Halil kentine bağlı Masafer Yatta bölgesine baskın düzenlendi. Filistinlilere ait evlerin “tapusuz” olduğunu iddia eden İsrail güçleri 3 evi yıktı. İsrail güçlerinin yıktığı evlerde yaşayan 24 kişi evsiz kaldı. Evlerinin yıkılmasını istemeyen Filistinliler, İsrail güçlerini engellemeye çalıştı.

Evi yıkılan Filistinli Jaber Dababseh, “Gördüğünüz gibi İsrail güçleri gerçek bir gerekçe olmadan 3 evi yıktı. Yıkımdan önce haber bile vermediler. İkinci kez evlerimizi yıkıyorlar. Yıkımı gerçekleştirdikten sonra evlerin tapusunun olmadığını söylüyorlar. Evimi yeniden inşa edeceğim. Burası benim arazim ve başka arazim yok. Bu yüzden evimi buraya yapacağım. İki oda olsa bile burada yaşayacağız” ifadelerini kullandı.