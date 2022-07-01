banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Sigaraya bir zam daha!
Sigaraya bir zam daha!
Milliler, Büyük Britanya maçına hazır
Milliler, Büyük Britanya maçına hazır
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı

İsrail güçleri, Filistinli kadının cenaze konvoyuna saldırdı

İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde Filistinli bir kadının cenaze konvoyuna saldırdı.

Asayiş 01.07.2022, 21:20
İsrail güçleri, Filistinli kadının cenaze konvoyuna saldırdı

İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde Filistinli bir kadının cenaze konvoyuna saldırdı.

İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde hayatını kaybeden 1985’ten bu yana tutuklu Muhammed el-Tus’un kız kardeşi Nayfa el-Tus’un cenaze konvoyuna saldırdı. İsrail güçleri, cenazenin Beit Ummar kasabasına götürülmemesi için cenaze konvoyundakilere gaz ve ses bombaları attı. Vatandaşların tüm engellemelere rağmen Filistinli kadını mezarlığa defnettiği ancak gaz bombası nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
25°
açık