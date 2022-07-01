Son Dakika
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi erkekler 57 kiloda temsil eden milli boksör Batuhan Çiftçi, finalde Cezayir’den Oussama Mordjane’yi yenerek altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden Özkan Baltacı, atletizm erkekler çekiç atmada 74.34m’lik atışıyla altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm erkekler 400m engel yarışında milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.27’lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.
İsrail güçleri, Filistinli kadının cenaze konvoyuna saldırdı
İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde Filistinli bir kadının cenaze konvoyuna saldırdı.
Asayiş 01.07.2022, 21:20
İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde Filistinli bir kadının cenaze konvoyuna saldırdı.
İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde hayatını kaybeden 1985’ten bu yana tutuklu Muhammed el-Tus’un kız kardeşi Nayfa el-Tus’un cenaze konvoyuna saldırdı. İsrail güçleri, cenazenin Beit Ummar kasabasına götürülmemesi için cenaze konvoyundakilere gaz ve ses bombaları attı. Vatandaşların tüm engellemelere rağmen Filistinli kadını mezarlığa defnettiği ancak gaz bombası nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığı öğrenildi.