İsrail güçleri, Filistinli kadının cenaze konvoyuna saldırdı

İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde Filistinli bir kadının cenaze konvoyuna saldırdı.

İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde hayatını kaybeden 1985’ten bu yana tutuklu Muhammed el-Tus’un kız kardeşi Nayfa el-Tus’un cenaze konvoyuna saldırdı. İsrail güçleri, cenazenin Beit Ummar kasabasına götürülmemesi için cenaze konvoyundakilere gaz ve ses bombaları attı. Vatandaşların tüm engellemelere rağmen Filistinli kadını mezarlığa defnettiği ancak gaz bombası nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığı öğrenildi.