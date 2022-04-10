İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Beytüllahim şehrinde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli kadın hayatını kaybetti.

Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim şehrinde İsrail güçleri askeri kontrol noktasından geçerken silahla ateş açtı. O esnada açılan ateş sonucu yaralanan 47 yaşındaki Filistinli Ghada İbrahim Ali Sabateen hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 6 çocuk annesi kadının hastaneye sevk edilmesinin ardından kan kaybından dolayı yaşamını yitirdiği aktarıldı. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin bölgedeki dükkanlara baskın düzenleyerek, olay anını kaydeden güvenlik kameralarına el koyduğunu belirtti.