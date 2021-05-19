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İsrail güçleri, El Halil’de Filistinli kadını öldürdü

İsrail güçleri, Batı Şeria’nın El Halil kentinde Filistinli bir kadını silahla vurarak öldürdü.

Asayiş 19.05.2021, 17:29
İsrail güçleri, El Halil’de Filistinli kadını öldürdü

İsrail güçleri, Batı Şeria’nın El Halil kentinde Filistinli bir kadını silahla vurarak öldürdü.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde yer alan İsrail kontrol noktasında Filistinli bir kadını vurarar öldürüldü. İsrail güçlerinin silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle kadını vurduğu belirtilirken, olayın ardından bölge giriş ve çıkışa kapatıldı. Yerel kaynaklara göre ise, İsrail güçleri Filistinlileri vurularak hayatını kaybeden kadının cansız bedenine ulaşmalarını engelledi.
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