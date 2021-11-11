İsrail güçleri El Halil köylerine saldırdı: 4 yaralı

İsrail güçleri tarafından Filistin El Halil’e bağlı Masafer Yatta köyüne düzenlenen silahlı saldırıda 4 Filistinli yaralandı.

Filistin’in El Halil Valiliğine bağlı Masafer Yatta köyünde dün gece saatlerinde İsrail güçleri tarafından gerçek mermili saldırı düzenlendi. Silah ve taşlarla düzenlenen saldırı sonucunda 4 Filistinli yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İsrail işgalci güçleri, Masafer Yatta köyü topraklarında yerleşimci askerlerin organize saldırılarının yanı sıra bölge sakinlerinin arazilerine büyük ölçüde el koyuyor ve evlerini yıkıyor.