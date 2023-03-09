İsrail güçleri Cenin’de 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin şehrine düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçlerinin baskınları devam ediyor. İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin şehrine düzenlediği baskında 3 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin baskınında hayatını kaybedenlerin kimliklerinin İsmail Fakhoury (26), Nayef Malayshah (25) ve Ahmad Fashafsha (22) olduğunu açıkladı. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin kasabaya girerek, içinde 3 Filistinlinin olduğu araca ateş açtığını söyledi.

İsrail güçlerinin 2023’ün başından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 77’ye yükseldi.