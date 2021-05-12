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İsrail Gazze’yi bu sabah da vurdu

İsrail savaş uçakları, bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi’ne yine hava saldırısı düzenledi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35’e yükseldi.

Asayiş 12.05.2021, 10:29
İsrail Gazze’yi bu sabah da vurdu

İsrail savaş uçakları, bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi’ne yine hava saldırısı düzenledi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35’e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi’ne hava saldırılarında devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde Gazze’ye bir kez daha saldırı düzenlerken İsrail hava saldırılarında 12’si çocuk 35 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda sivillerin evlerinin yanı sıra Filistin hükümetine ait binalar da hedef alındı.

Gazze Şeridi İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü İyad Al-Bazm’ın yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’ndeki polis merkezlerin olduğu tüm binaların kullanılmaz hale geldiğini ve art arda en az 100 hava saldırısı gerçekleştirildiğini dile getirdi.
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