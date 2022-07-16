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İsrail, Gazze’de Hamas’a ait noktaları vurdu

İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze’de Hamas’a ait roket malzemelerinin üretildiği imalathane ile silah üretim tesisini vurdu.

Asayiş 16.07.2022, 10:55
İsrail, Gazze’de Hamas’a ait noktaları vurdu

İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze’de Hamas’a ait roket malzemelerinin üretildiği imalathane ile silah üretim tesisini vurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze’nin merkezinde yeraltında Hamas’a ait roket malzemelerinin üretildiği imalathane ile silah üretim tesisinin vurulduğu bildirildi. Açıklamada, "Gazze’deki en önemli roket üretim tesislerinden birini hedef aldık. Bu, Hamas’ın faaliyetlerini önemli ölçüde engelleyecektir" denildi. Saldırının gece saatlerinde Gazze’den İsrail’e gönderilen roketlere karşılık gerçekleştirildiği vurgulandı.

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