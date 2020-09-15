İsrail-BAE anlaşması öncesinde Batı Şeria’da protestolar başladı

Batı Şeria’daki Filistinliler İsrail ile BAE arasında bugün Beyaz Saray’da imzalanacak normalleşme anlaşmasını protesto etti.

Batı Şeria’nın farklı ilçelerde yüzlerce Filistinli, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleşme anlaşmasını protesto etti. Batı Şeria’nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, Birkaç saat sonra ABD’nin Washington’daki Beyaz Saray’da imzalanacak anlaşmaya tepki gösterdi. Sokaklara dökülen protestocular, anlaşmayı Araplara ve Filistinlilere yapılan bir ihanet olarak tanımlayarak "Normalleşmeye hayır ", "İsrail’in ırkçı ilhak planlara hayır ", "Yazıklar olsun Kudüs’ü dolarla satılar" sloganları attı. Protestocular, gösteride İsrail ve Filistinliler arasındaki çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinli gençlerin fotoğrafları ile “şehitlerimizi unutmayacağız” yazılı pankartlar taşıdı .

Protestoda katılan bir Filistinli yaptığı açıklamada, “İsrail ile normalleşmenin bir ihanet olduğunu söylemek için toplandık. Bütün Arap ülkelerine sesleniyoruz normalleşmeye hayır desinler ve artık bir tepki göstersinler” ifadelerini kullandı. Gösteri organizatörlerinden bir Filistinli ise, “Her zaman normalleşmeye karşı olacağız. Direnişle beraber haklarımızı talep etmeye devam edeceğiz” dedi.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkilerin normalleşmesi için 13 Ağustos’ta ABD’nin ara buluculuğunda anlaşmaya varılmıştı. Anlaşmanın resmi imza töreni bugün Beyaz Saray’da yapılacak. Birkaç saat sonra imzalanacak anlaşma ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed katılacak. Söz konusu anlaşma ile BAE, 1979’da Mısır’ın ve 1994’te Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan 3. Arap ülkesi olacak.