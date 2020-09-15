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İsrail-BAE anlaşması Beyaz Saray etrafında protesto edildi

İSRAİL İLE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) ARASINDA İMZALANACAK NORMALLEŞME ANLAŞMASINA KARŞI BEYAZ SARAY YAKINLARINDA PROTESTO GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Asayiş 15.09.2020, 19:46
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İsrail-BAE anlaşması Beyaz Saray etrafında protesto edildi

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanacak normalleşme anlaşmasına karşı Beyaz Saray yakınlarında protesto gerçekleştirildi.

Beyaz Saray, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanacak normalleşme anlaşmasına ev sahipliği yapıyor. Anlaşmaya saatler kala yüzlerce kişi, anlaşma için imza töreninin gerçekleştirileceği Beyaz Saray’ın etrafında bir araya geldi. Protestocular Filistin bayrakları taşıyarak söz konusu anlaşmaya tepki gösterdi.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkilerin normalleşmesi için 13 Ağustos’ta ABD’nin ara buluculuğunda anlaşmaya varılmıştı. Anlaşmanın resmi imza töreni saatler sonra Beyaz Saray’da gerçekleştirilecek. Törene ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed katılacak.

Söz konusu anlaşma ile BAE, 1979’da Mısır’ın ve 1994’te Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan 3. Arap ülkesi olacak.

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