İsrail askerlerinin saldırısında 18 yaşındaki Filistinli öldü

İsrail ordusunun Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin’de düzenlediği saldırıda 18 yaşındaki bir Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, çıkan çatışmada İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açması sonucu 18 yaşında bir gencin öldüğünü ve 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kurşunların hedefi olan Mahmoud Saadi’nin karnından yaralandığı ancak kaldırıldığı Cenin Devlet Hastanesi’ne tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı öğrenildi. Diğer yaralıların İbn Sina Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğü, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada ise, Cenin’deki Al Hadaf bölgesindeki evine baskın düzenlenen Athb al-Bali’nin gözaltına alındığı ifade edildi.