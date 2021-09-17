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İsrail askerlerinden Nablus’ta Filistinlilere sert müdahale: 217 yaralı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın Nablus kentinde İsrail’in yasa dışı yerleşim yerlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesi sonucu 217 Filistinli yaralandı.

Asayiş 17.09.2021, 21:51
İsrail askerlerinden Nablus’ta Filistinlilere sert müdahale: 217 yaralı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın Nablus kentinde İsrail’in yasa dışı yerleşim yerlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesi sonucu 217 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria’daki Nablus kentinde yer alan Beyta ve Beyt Dajan beldelerinde toplanan Filistinliler, İsrail’in yasa dışı yerleşim yerlerini protesto etti. İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullandı. Nablus’taki Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril yaptığı açıklamada, Nablus’ta düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu 217 Filistinlinin yaralandığını söyledi. Cibril, yaralılardan 35’inin plastik mermi ile vurulduğunu belirtti.

Öte yandan, Cibril daha önce yaptığı açıklamada, yaralı sayısını 46 olarak açıklamıştı.

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