İsrail askerleri yerleşim karşıtı aktivistlere saldırdı

İsrail askerleri Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentinde yerleşim karşıtı aktivistlere saldırdı. 3 yabancı aktivist gözaltına alındı.

Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentinde Tel Rumeida Mahallesi’nde İsrail askerleri ve yerleşim karşıtı aktivistler arasında arbede çıktı. İsrail polisinin göstericilere saldırdığı görülürken, yerel kaynaklar İsrail güçlerinin mahalledeki Filistinlilerle dayanışma amaçlı bir gösteriyi durdurarak göstericilere saldırdığını ve 3 yabancı aktivisti gözaltına aldığını bildirdi.

El Halil şehrinde, yaklaşık 160 bin Filistinli ve 800 İsrailli yerleşimciye yaşıyor.