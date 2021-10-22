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İsrail askerleri, Kudüs’te 5 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, Kudüs’ün güneydoğusundaki Jabal Mukaber kasabasını basarak, 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Asayiş 22.10.2021, 21:45
İsrail askerleri, Kudüs’te 5 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, Kudüs’ün güneydoğusundaki Jabal Mukaber kasabasını basarak, 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Kudüs’ün güneydoğusundaki Jabal Mukaber kasabasına akşam saatlerinde baskın düzenledi. Filistinli kaynaklar, İsrail askerlerinin bir ailenin evine zorla girdiğini ve aynı aileden 5 kişiyi gözaltına aldığını belirtti. İsrail askerlerinin baskın sırasında evdeki eşyalara zarar verdiği ifade edilirken, 5 Filistinlinin gözaltına alınma nedeni ve nereye götürüldüğü henüz bilinmiyor.

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