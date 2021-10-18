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İsrail askerleri Harem-i İbrahim Camii’ne baskın düzenledi

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’ne baskın düzenlerken, askerlerin camiye botlarıyla girdikleri görüldü.

Asayiş 18.10.2021, 22:27
İsrail askerleri Harem-i İbrahim Camii’ne baskın düzenledi

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’ne baskın düzenlerken, askerlerin camiye botlarıyla girdikleri görüldü.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’ne baskın düzenledi. Camide Kur’an-ı Kerim öğrenen Filistinli çocukları rahatsız eden askerlerin camiye botlarıyla girdikleri ve hatıra fotoğrafı çektirdikleri görüldü. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin cami çevresinde tedbirleri sıkılaştırdığını, camiye giden kavşak ve girişlerde askeri kontrol noktaları kurduğunu ve camiye gitmek isteyen Filistinlileri engellediğini aktardı.

Harem-i İbrahim Camii, Müslümanlar arasında Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’dan sonra en kutsal 4. cami olarak görülüyor.

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