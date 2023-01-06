İsrail askerleri Filistinli çocuğu başından vurdu

İsrail askerleri, Batı Şeria’nın Eriha kentine düzenlediği baskında bir çocuğu başından vurdu, babasını da gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria’nın Eriha’nın kentindeki Akabat Jabr mülteci kampına baskın düzenledi. İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmada bir Filistinli çocuk ağır yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, baskın sırasında çıkan olaylarda 15 yaşındaki Rayan Abu Rish isimli çocuğun, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu gerçek mermiyle başından ağır şekilde yaralandığı ve ameliyata alınmak üzere Ramallah’taki Filistin Medical Kompleks’e kaldırıldığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, çocuğun babasının da kampa düzenlenen baskın sırasında İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını söyledi.