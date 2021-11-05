İsrail askerleri, Batı Şeria’da Filistinli çocuğu öldürdü

İsrail askerlerinin, Batı Şeria’da düzenlenen gösterilerde gerçek mermiyle vurduğu 13 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Deir el-Hatab beldesinde yasa dışı İsrail yerleşimleri protesto edildi. İsrail askerleri, gösteriye gerçek mermiyle müdahale ederken, 13 yaşındaki bir Filistinli çocuk vuruldu. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, adı belirtilmeyen çocuğun ağır yaralı olarak kaldırıldığı Rafidia Hastanesi’nde kalbinin durdurduğu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.