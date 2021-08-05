İspir’de sel felaketi: 1 kişi kayıp

Erzurum’un İspir ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selde bir kişi kayboldu.

Alınan bilgilere göre, İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında tünel inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak kayboldu. Yanında çalışan arkadaşları durumu jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye geldi. Sel akıntısına kapılarak kaybolan 39 yaşındaki Aksöyek’i arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.