Isparta’daki ölümlü motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta’da yayaya çarpan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Dospet kavşağında meydana geldi. Alper F. idaresindeki 07 APT 239 motosiklet karşıdan karşıya geçen Mehmet Ekmekçi’ye çarptı. Kazada Ekmekçi savrulurken, sürücü Alper F. ise düşme sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Şehir hastanesine kaldırılan Alper F. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Ekmekçi’nin ise yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaya Mehmet Ekmekçi’nin karşıya geçişini tamamlamak üzereyken motosikletin çarptığı anlar yer aldı.