Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Isparta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden, 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 10 gün içinde 27 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 37,75 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 23 sentetik ecza, 1 hassas terazi ile çok sayıda madde kullanımında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Narkotik ekipler tarafından yapılan operasyonlarda, şüphelilerin uyuşturucuları saklamak için kullandıkları zula yöntemleri de ele geçirildi.