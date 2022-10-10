Isparta’da trafik kazası: 4 yaralı

Isparta’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Isparta Fatih mahallesi toptancılar caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.O yönetimindeki 32 ABR 105 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden E.H yönetimindeki 34 FY 413 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 34 FY 413 plakalı araç sürücüsü ve araç içerisinde bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hafif yaralandığı belirlenen 4 kişi Isparta hastaneye sevk edildi.

Öte yandan kaza yapan araçlar çekiciler tarafından yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.