Isparta’da trafik kazası: 4 yaralı

Isparta’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Toptancılar Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O. yönetimindeki 32 ABR 105 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden E.H. yönetimindeki 34 FY 413 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 34 FY 413 plakalı araç sürücüsü ve araçta bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hafif yaralandığı belirlenen 4 kişi hastaneye sevk edildi. Kaza yapan araçlar ise çekiciler tarafından yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.