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Isparta’da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Isparta’da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 07.09.2021, 16:46
Isparta’da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Isparta’da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde Anadolu Mahallesi 105. Cadde’de meydana geldi. İbrahim Dalfidan’ın idaresindeki 32 T 0205 plakalı taksi kavşakta Alev Tüten yönetimindeki 32 AAY 763 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsüyle takside yolcu olarak bulunan Meryem Gökiş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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