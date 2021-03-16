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Isparta’da tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı
Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenledikleri tarihi eser operasyonlarında 8 şüpheli suçüstü yakalandı.
Asayiş 16.03.2021, 13:00
Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenledikleri tarihi eser operasyonlarında 8 şüpheli suçüstü yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki farklı grubun Şarkikaraağaç ilçesi ve köylerinde izinsiz kazı yaptığı ve ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti. 14-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 8 şüpheli kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda 35 adet metal obje, 1 adet metal yüzük, 1 adet kadeh, 1 adet oluklu kama, 2 adet dürbün, 3 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ile 47 adet muhtelif çapta fişek ve 3 adet dedektör ele geçirildi. Ele geçen tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulurken, şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.