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Isparta’da sosyal medya dolandırıcılığına 2 tutuklama
Isparta’da sosyal medyada düşük fiyatlı ürün ilanı vererek dolandırıcılık yapmaktan gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı.
Asayiş 18.11.2022, 10:31
Isparta’da sosyal medyada düşük fiyatlı ürün ilanı vererek dolandırıcılık yapmaktan gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda sosyal medya üzerinden düşük fiyatlı satılık telefon, elektrikli motosiklet gibi ilanlar verdikleri ve bu şekilde ilgi çekerek vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.Ş. ve A.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.