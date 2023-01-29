Isparta’da site yöneticisini kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Isparta’da bir sitenin otoparkında emekli öğretmen ve site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan’ı kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan S.Ç. isimli şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Fatih Mahallesi’nde bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan’ın (71) otoparkta hareketsiz bir şekilde yattığını gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Cahit Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılığın cinayet şüphesiyle başlattığı soruşturmada sitenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, S.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.Ç. adliyeye sevk edildi.

S.Ç.’nin site yöneticisi Erdoğan’la siteye alınacak güvenlik görevlisi işi için tartıştığı, tartışma esnasında çıkan kavgada Erdoğan’ı kemerle boğarak öldürdüğü öğrenildi.