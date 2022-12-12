Isparta’da silahlı çatışma: 1 ölü

Isparta’nın Senirkent ilçesi Büyükkabaca Muhtarı, aralarında husumet bulunan kişi tarafından silahla öldürüldü.

Olay, Senirkent’e bağlı Büyükkabaca beldesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarı Yüksel Ülperen (44) ile aralarında husumet bulunan Bekir Ö. (17) yolda karşılaştı ve aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ülperen ile Bekir Ö. birbirine silahla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Senirkent Devlet Hastanesine kaldırılan Ülperen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.