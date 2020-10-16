Isparta’da sahte para operasyonu

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde düzenledikleri sahte para operasyonunda 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Ekim’de Hızırbey Mahallesi’nde ‘parada sahtecilik’ suçuyla ilgili olarak bir şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 24 adet sahte 100 TL, 3 adet sahte 50 TL ele geçilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 14 Ekim’de adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.