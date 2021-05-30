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Isparta’da park halindeki araca giren yılanı itfaiye çıkardı

Isparta’da polis memuruna ait park halindeki araca giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.

Asayiş 30.05.2021, 13:51
Isparta’da park halindeki araca giren yılanı itfaiye çıkardı

Isparta’da polis memuruna ait park halindeki araca giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Şube Müdürlüğü bahçesinde park halinde bulunan bir arabaya yılan girdi. Polis memuruna ait araçtaki yılanı arkadaşlarının fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın arabanın sağ ön lastik kısmına saklandığını tespit etti. Ekipler kısa süreli çalışmanın ardından yılanı saklandığı yerden çıkardı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı şehir merkezinden uzak bir alanda doğal ortamına saldı.
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