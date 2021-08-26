banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı
Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı
Başörtülü akademisyene saldırıda yeni gelişme
Başörtülü akademisyene saldırıda yeni gelişme
Türk gemisinde dehşet: Temizlik sırasında zehirlendiler!
Türk gemisinde dehşet: Temizlik sırasında zehirlendiler!

Isparta’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Isparta’da bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Asayiş 26.08.2021, 19:52
Isparta’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Isparta’da bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında üniversite kavşağında meydana geldi. Halil Karakuş’un kullandığı 81 AAZ 857 plakalı otomobil, şehir merkezinden üniversiteye doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, ters durdu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık