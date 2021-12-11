Isparta’da otomobil boş araziye uçtu: 2 yaralı

Isparta’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil takla atarak boş araziye uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün öğle saatlerinde toptancılar caddesi batı bulvarında meydana geldi. Ahmet Akbay idaresindeki 32 AAY 966 plakalı otomobil ile karşı yoldan gelen Yücel Ayhan idaresindeki 32 FZ 607 plakalı otomobil batı bulvarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yücel Ayhan idaresindeki otomobil boş araziye takla atarak uçtu. Kazada 2 otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin takla atması sonucu otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı. Yarılılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken yaralılar daha sonra Isparta Şehir Hastanesine götürüldü. Durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Daha sonra araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.