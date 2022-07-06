Isparta’da motosikletin çarptığı yaşlı çift yaşamını yitirdi

Isparta’da motosikletin çarptığı yaşlı çift hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Çünür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Bektaş Ö.’nün kullandığı 37 ABF 477 plakalı motosiklet, Çünür Mahallesi’nde ana cadde üzerinden yaya geçidinden geçmeye çalışan Mehmet (70) ve Kıymet Saraç (67) çiftine çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası sağlık görevlileri Saraç çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada ağır yaralanan sürücü Ahmet Bektaş Ö. ise ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çiftin cenazesi incelemenin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kaza sonrası olay yerinde savcı ve polis incelemelerde bulundu. Ahmet ve Kıymet Bekaş çiftinin bayramda gelecek çocukları ivin alışveriş yaptıktan sonra eve dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.